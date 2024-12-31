РФ вдарила по критичній інфраструктурі у Шостці на Сумщині: є руйнування
Російська армія вранці вівторка, 31 грудня, вчергове масштабно атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилось місто Шостка. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За даними ОВА, зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.
Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила.
Внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, повідомив голова громади Микола Нога. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери. На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи.
За його словами, російська армія і зараз продовжує обстріли.
Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
"Швидкісна ціль у напрямку Шостки Сумської області", - написали повітряники.
Окрім цього вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади.