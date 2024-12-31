РФ вдарила по критичній інфраструктурі у Шостці на Сумщині: є руйнування

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Російська армія вранці вівторка, 31 грудня, вчергове масштабно атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилось місто Шостка.﻿ Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними ОВА, зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила.

Внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, повідомив﻿ голова громади Микола Нога. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери. На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи.

За його словами, російська армія і зараз продовжує обстріли.

Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

"Швидкісна ціль у напрямку Шостки Сумської області" , - написали повітряники.

Окрім цього вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади.