За добу 168 боєзіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Російські війська намагаються атакувати українські позиції по всій лінії фронту, найважча ситуація на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках; загалом за добу відбулося 168 боєзіткнень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 грудня у Facebook.

"Вчора (30 грудня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4 500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе".

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 4 удари по районах зосередження особового складу і ОВТ росіян, по складу боєприпасів та по 6 інших важливих об’єктах окупантів.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 22 рази, намагаючись просунутися уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.

На Сіверському напрямку росіяни атакували 1 раз – прагнули витіснити українських захисників з позицій в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля окупанти прикладали в районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 17 штурмів українських позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази намагалися просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції тричі.

"Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат" , – зазначили в Генштабі.

В Курській області Росії українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії РФ.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти з території Росії активно застосовують артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.