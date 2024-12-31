У Північній Осетії над полігоном збили безпілотник: що відомо

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Сьогодні, вранці 31 грудня, у Північній Осетії був збитий невідомий безпілотник над полігоном Шалхи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив Сергій Меняйло, голова Північної Осетії, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Над полігоном Шалхі силами ППО збито безпілотник. Жертв і руйнувань немає" , - повідомив він.

За його словами, у регіонах Північного Кавказу було оголошено режим небезпеки через активність безпілотних апаратів о 4:00 ранку.

Відомо, що аеропорт "Владикавказ" наразі тимчасово закритий для прийому і відправлення літаків.

"Прошу дотримуватися спокою, не реагувати на провокації та довіряти тільки перевіреній інформації" , - заявив Меняйло.

Походження безпілотника російською стороною не розголошується.

Удари по території РФ

У контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке розпочалося у 2022 році, удари по території Росії, зокрема по об’єктах військової інфраструктури, стали темою для міжнародного обговорення.

Водночас Україна наголошує на своєму праві на самооборону відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Найчастіше в РФ вибухають військові бази, склади боєприпасів, аеродроми та логістичні об’єкти, які використовуються Росією для ведення агресії проти України.

Наприклад, нещодавно було уражено зберігання "Шахедів" у Орловській області, де були зафіксовані втрати серед окупантів.

Раніше ми також повідомили, що у РФ заявили про атаку дронів на Ростовську область. Тоді було пошкоджено локомотивне депо в Сальську.