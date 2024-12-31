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Воїни ГУР вперше знищили повітряну мету за допомогою морського дрону

Воїни ГУР вперше знищили повітряну мету за допомогою морського дрону
Фото: Facebook

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ГУР МОУ.

Повідомляється, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

За даними розвідки, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Що передувало:

У Севастополі тимчасово окупованого росіянами Криму ввечері 30 грудня та в ніч на вівторок пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку БпЛА і надводних безпілотників.

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