Шольц: Результат виборів у Німеччині не вирішуватиметься власниками соцмереж

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав виборців не дозволити "власникам соціальних мереж" вирішувати долю дострокових виборів наступного року на тлі того, як американський мільярдер Ілон Маск неодноразово підтримував ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у новорічному зверненні Шольца, яке цитує The Guardian.

У зверненні, записаному для телебачення і оприлюдненому перед його трансляцією у вівторок, німецький канцлер заявив, що лише громадяни Німеччини мають право вирішувати, "куди Німеччина піде далі" після виборів 23 лютого.

"Це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж", – підкреслив він.

Натомість, за словами Шольца, доля німецького суспільства "буде залежати від переважної більшості розумних і порядних людей".

Не згадуючи прямо Ілона Маска чи його платформу X (Twitter), він закликав німців протистояти маніпуляціям і відстоювати свою демократію.

"Зрештою, в новорічну ніч прийнято загадувати бажання. Я бажаю, щоб ми не дали себе обдурити", – резюмував очільник німецького уряду.

Раніше Маск написав колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag.

Через публікацію колонки Маска редакторка розділу думок видання Welt am Sonntag Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.