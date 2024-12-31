Хто в Україні найбільше не довіряє ТЦК: дані соціологів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Мобілізація в Україні сприймається неоднозначно. До працівників ТЦК рівень недовіри сягає 67%, а довірятимуть лише 29% респондентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

За його словами, найвищий рівень недовіри до представників ТЦК зафіксовано серед мешканців західних і прикордонних регіонів, молодого покоління та чоловіків.

Соціолог повідомив, що в грудні 2024 року було проведено п'яту хвилю дослідження, яке називається "Образ ветеранів в українському суспільстві". Воно проводиться з ініціативи Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів.

"Цього разу ми вирішили не ставити пряме питання довіри до ЗСУ. Ми побачили, що мобілізація в суспільстві сприймається неоднозначно. І є дуже різкі відмінності між ставленням суспільства до військових на передовій, до тих, хто в тилу, і хто служить у ТЦК" , - сказав він.

Він зазначив, що рівень довіри до військових у суспільстві залишається найвищим. Зокрема, 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% - ветеранам нинішньої війни, 88% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років. 94% довіряють тим, хто служить на передовій, 76% - тим, хто служить у тилу (крім ТЦК).

Нагадаємо, опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів.

Зазначимо, станом на листопад 2024 року в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) України працює 36 тисяч осіб.

Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи ТЦК. Планується підпорядкувати їх Міноборони. Зараз вони підпорядковані Сухопутним силам Генштабу ЗСУ.