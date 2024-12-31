Угорщина втратила 1 млрд євро фінансування через конфлікт з ЄС

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З 1 січня 2025 року Угорщина остаточно втратить доступ до понад 1 мільярда євро фінансування від Євросоюзу. Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Втрата цих грошей відбулася в той час, коли уряд Угорщини "практично не має простору для маневру", йдеться в публікації. Дефіцит бюджету в Угорщині становить понад 4,5% ВВП у 2024 році, економіка в третьому кварталі скоротилася на 0,7% й увійшла в технічну рецесію.

З 6,3 млрд євро фондів, заморожених Брюсселем через претензії до верховенства права в Угорщині, країна назавжди втратить 1,04 млрд. Ця сума мала бути розподілена до кінця 2024 року, інакше вона згорає.

Угорщина також щодня втрачає 1 млн євро фінансування від ЄС через незаконне поводження з шукачами притулку; загальні її втрати через таку політику сягнуть 200 млн євро до кінця року. Це на додачу до штрафу у 200 млн євро, накладеного Європейським судом у червні за порушення правил надання притулку та ігнорування попереднього рішення.

Усе це разом створює серйозні політичні проблеми для прем'єр-міністра Віктора Орбана перед виборами 2026 року. Опозиція звинувачує його уряд в економічних проблемах.

Через відсутність грошей Угорщині вже довелося скасувати кілька важливих інфраструктурних проєктів, наприклад, залізничне сполучення між центром Будапешта та аеропортом.

Янош Бока, угорський міністр у справах ЄС, у середині грудня сказав, що відмову в фінансуванні дуже важко не інтерпретувати як політичний тиск, і додав, що уряд Орбана вживатиме заходів, щоб "виправити цю дискримінаційну ситуацію".

Уряд Угорщини намагається компенсувати втрату європейських коштів залученням інвестицій з Азії (особливо з Китаю), але експерти сумніваються, що це зможе повністю замінити європейське фінансування.