Російська атака на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки

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У ніч на 31 грудня російські загарбники атакували область ракетами та безпілотниками, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Київська ОВА.

"Ворог не припиняє атаки на Київщину навіть напередодні Нового року. Цієї ночі та зранку область була атакована БПЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі" , — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля.