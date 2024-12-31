Російська атака на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки
У ніч на 31 грудня російські загарбники атакували область ракетами та безпілотниками, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Київська ОВА.
"Ворог не припиняє атаки на Київщину навіть напередодні Нового року. Цієї ночі та зранку область була атакована БПЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля.
"На жаль, постраждала жінка 1975 року народження. Медики діагностували контузію та гостру реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога надається. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", — зазначили в Київській ОВА.