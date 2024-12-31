На порталі "Дія" з'явилася можливість анулювати бронювання: інструкція
На порталі "Дія" запустили можливість анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Послугою можуть скористатись як керівники, так й уповноважені особи компанії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Дія".
Для того, щоб анулювати бронювання:
- авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи
- виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;
- подайте заяву з даними про працівників на розбронювання
- перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом
- очікуйте результат протягом доби - на електронній пошті та в особистому кабінеті.
Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності - бронювання анулюється автоматично.
Додаткові послуги у "Дії"
Портал й застосунок "Дія" постійно оновлюється та розширює список наявних послуг:
- на порталі можна скасувати статус ВПО або ж отримати статус безробітного, подавши відповідну заяву;
- у застосунку - придбати транспортний засіб;