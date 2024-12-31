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На порталі "Дія" з'явилася можливість анулювати бронювання: інструкція

На порталі "Дія" з'явилася можливість анулювати бронювання: інструкція
Фото: Facebook

На порталі "Дія" запустили можливість анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Послугою можуть скористатись як керівники, так й уповноважені особи компанії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дія".

Для того, щоб анулювати бронювання:

  • авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи
  • виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;
  • подайте заяву з даними про працівників на розбронювання
  • перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом
  • очікуйте результат протягом доби - на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності - бронювання анулюється автоматично.

Додаткові послуги у "Дії"

Портал й застосунок "Дія" постійно оновлюється та розширює список наявних послуг:

  • на порталі можна скасувати статус ВПО або ж отримати статус безробітного, подавши відповідну заяву;
  • у застосунку - придбати транспортний засіб;

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