Ексочільника Київської ОВА Кравченка призначили керівником Податкової

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Кабмін ухвалив рішення про призначення Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він очолював Київську ОВА.﻿ Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Призначено Кравченка Руслана Андрійовича головою Державної податкової служби України" , - повідомив Мельничук.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслан Кравченко народився у 1990 році в місті Сєвєродонецьк (у вересні 2024 року перейменовано на Сіверськодонецьк) Луганської області. У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2012-му - юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції". Одружений.

З 2012 року й по 2014-й працював слідчим та старшим слідчим Севастопольської прокуратури, а також старшим прокурором Рівненської та Львівської прокуратури.

Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Бахмут). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. А згодом рік пропрацював заступником військового прокурора Центрального регіону України.

Кравченко також працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді пробув до 2023 року, в якому вже брав учать в конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Указом президента від 10 квітня 2023 року його призначили на посаду голови Київської ОВА. 28 грудня поточного року уряд погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови обласної військової адміністрації.