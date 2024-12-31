Мінфін США заявив про кібератаку Китаю на системи відомства

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Міністерство фінансів США заявило напередодні, що за кібератакою, унаслідок якої було отримано доступ до деяких робочих систем відомства, стоїть фінансована Китаєм організація. Про це йдеться в листі до Конгресу, з яким ознайомилося AFP.

Інцидент стався на початку цього місяця, коли зловмисник зламав стороннього постачальника послуг кібербезпеки і зміг отримати віддалений доступ до систем Міністерства фінансів і деяких несекретних документів, зазначив представник відомства.

Мінфін США зв’язався з Агентством з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки після того, як його попередив про ситуацію провайдер BeyondTrust, і наразі працює з партнерами з правоохоронних органів над з'ясуванням наслідків.

"Зламаний сервіс BeyondTrust був відключений, і немає жодних доказів того, що зловмисник продовжує мати доступ до систем або інформації Мінфіну", – додав речник відомства.

У своєму листі керівництву банківського комітету Сенату Мінфін заявив: "З огляду на наявні дані, інцидент був приписаний спонсорованому китайською державою суб'єкту Advanced Persistent Threat (APT), який являє постійну загрозу".

Міністерство не надало докладнішої інформації про те, що саме було порушено внаслідок злому, але заявило, що додаткові відомості будуть опубліковані в додатковому звіті пізніше.