У НБУ розповіли, чого очікувати на валютному ринку України наступного року

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Національний банк України буде використовувати курс гривні до долара у якості засобу зниження інфляції. Ситуація на валютному ринку буде "стійкою", повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Традиційно НБУ не дає прогнозів щодо динаміки обмінного курсу. Водночас ми традиційно зауважуємо, що ми націлені на забезпечення стійкості валютного ринку" , - сказав він.

За його словами, НБУ має достатньо інструментів та необхідний обсяг міжнародних резервів.

"І стійкість валютного ринку - це один з важливих елементів для того, щоб розвернути тренд по інфляції в наступному році, досягти її зниження і врешті-решт досягти нашої п'ятивідсоткової інфляції" , - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ відзначив, що у другій половині року обмінний курс був відносно стабільний. "Зберігалася стійкість валютного ринку. І загалом, якщо порівнювати з серединою року, з кінцем червня, там обмінний курс послабився менш ніж на 4%", повідомив він.

НБУ досить позитивно оцінює результати переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, який відбувся на початку жовтня минулого року.

"Цей режим надає нам достатньо багато гнучкості, можливості реагувати на зміну макроекономічної ситуації, точно робить нас стійкіше" , - додав він.

Нагадаємо, курс долара фактично повернув собі роль цінового якоря, яку він відіграв в Україні досить довгий час. Тобто зростання курсу долара призводить до підвищення інфляційних очікувань. НБУ хоче повернутися до повноцінного інфляційного таргетування, де роль обмінного курсу буде відігравати меншу роль.

Інфляція в Україні прискорилася у середині 2024 року, після чого НБУ призупини девальвацію гривні на чотири місяці та відновив її наприкінці листопада.

Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.