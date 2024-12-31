"Рейнджери" ССО зайняли один з населених пунктів у Курській області

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Бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ССО, УП.



Зазначається, що цьому передувала робота артилерії Сил оборони. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі (за даними УП, це трапилося днями –ред.).

Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї, додають спецпризначенці.