Шольц у новорічному зверненні пообіцяв продовжити допомагати Україні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні пообіцяв продовжити підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Текст звернення Шольца цитує Zeit, повідомляє Європейська правда.

У зверненні, записаному для телебачення і оприлюдненому перед трансляцією у вівторок, він зазначив, що Німеччина буде підтримувати Україну й надалі, але водночас пообіцяв, що уряд "зберігатиме холодну голову, щоб війна не поширювалася".

"Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі" , – підкреслив Шольц.

Раніше у грудні Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Під час розмови сторони "погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру".

Перед тим Шольц висловив думку, що його спротив постачанню далекобійних крилатих ракет Taurus в Україну відповідає позиції Трампа.