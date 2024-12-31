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Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень

Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень
Фото: Рixabay

На півночі Донецької області тимчасово зупинять подачу води, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.

Коли та де саме обмежать водопостачання

Згідно з інформацією очільника ОВА, обмеження водопостачання стосуватиметься міст:

  • Слов'янськ
  • Краматорськ
  • Дружківка
  • Костянтинівка
"Воно почне діяти 2 січня з 01:00", - наголосив Філашкін.

Він пояснив, що саме в цей час "фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону".

"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - підсумував посадовець.
Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.

12 грудня на півночі Донецької області також призупиняли подачу води через ремонтні роботи на водогоні.

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