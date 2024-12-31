Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень
На півночі Донецької області тимчасово зупинять подачу води, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить публікація голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.
Коли та де саме обмежать водопостачання
Згідно з інформацією очільника ОВА, обмеження водопостачання стосуватиметься міст:
- Слов'янськ
- Краматорськ
- Дружківка
- Костянтинівка
"Воно почне діяти 2 січня з 01:00", - наголосив Філашкін.
Він пояснив, що саме в цей час "фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону".
"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).
Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.
Наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.
У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.
12 грудня на півночі Донецької області також призупиняли подачу води через ремонтні роботи на водогоні.