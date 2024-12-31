Уряд визначив умови для доплати 2361 гривні пенсіонерам-чорнобильцям

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Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні. Сума становитиме 2361 гривню, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 27 грудня 2024 р. № 1524﻿.

Згідно з постановою, для встановлення виплат потрібно підтвердити факт проживання у зоні відселення станом на 26 квітня 1986 р. чи у період з 26 квітня 1986 р. до 1 січня 1993 р..

У разі відсутності відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах факт проживання встановлюється Пенсійним фондом за сукупності таких обставин:

особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання такою особою у період після 1 січня 1993 року.

Бюджетна норма

Нагадаємо, у державному бюджету України на 2025 рік міститься норма про щомісячну доплату пенсіонерам-чорнобильцям.

Документом встановлено, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Пенсіонери-чорнобильці

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.