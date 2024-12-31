ППО збила 6 ракет та 16 безпілотників, є влучання балістикою – Повітряні сили

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У ніч на 31 грудня російські війська вдарили по Україні ракетами різних типів та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 6 ракет та 16 безпілотників. 24 безпілотники було локаційно втрачено. Є влучання на Київщині та Сумщині.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 61 засіб повітряного нападу:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області РФ;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;

40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово (РФ).

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БпЛА типу Shahed.

Ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)

Зазначається, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.