Очільники МЗС та Мінагрополітики відвідали Ліван

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У рамках близькосхідної подорожі міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідав Ліван разом з міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем. Про це йдеться у повідомленні МЗС, повідомляє Лівий берег.

У Бейруті глава МЗС і члени делегації зустрілися з ліванськими урядовцями, політичними та релігійними лідерами, провели окрему зустріч з громадою.

"Ключовими темами переговорів із міністром телекомунікацій Лівану стали кібербезпека та український досвід цифровізації. Сторони домовилися розвивати партнерство у цих галузях" , - йдеться в повідомленні.

Сибіга також провів окрему зустріч з українською громадою. Він підтримав ініціативу громади щодо створення Українського культурного центру в Лівані та дав відповідні доручення для його якнайшвидшого запуску.