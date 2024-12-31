Обстріл Шостки: окупанти запустили 13 ракет, суттєві пошкодження інфраструктури
Вночі, а також зранку росіяни запустили 13 ракет по Шостці, Сумська область. Внаслідок атак у місті постраждала суттєво інфраструктура. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами Артюха, перший обстріл росіяни здійснили о 3 ночі. Тоді ж по місту було запущено чотири ракети. Наступні 9 терористи запустили вже о 8 ранку. Внаслідок обстрілів у Шостці суттєво постраждала інфраструктура: три котельні.
"Сьогодні 45 будинків без опалення, дві школи і інші об'єкти, де зараз проводиться їхнє обстеження. І надається допомога щодо ліквідації. Працюють бригади щодо відновлення теплопостачання", - додав він.
Обстріл Шостки Сумської області
Цього ранку, 31 грудня, російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали у Києві, а також Шостці.
Як розповів пізніше міський голова Шостки Микола Нога, внаслідок обстрілу ворога зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено:
- 12 багатоповерхових житлових будинків;
- 2 освітніх заклади;
- інші об‘єкти соціальної сфери.