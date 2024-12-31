Міноборони: До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися 32 тисячі українців

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До центрів рекрутингу української армії від початку їх роботи звернулися понад 32 000 українців, з яких 7 198 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, повідомляє Укрінформ.

"У 2024 році з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулося понад 32 000 українців за консультаціями щодо вступу на військову службу. З них 7 198 громадян вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, проходять етап відбору та оформлення документів. Попереднього тижня до центрів звернувся 901 українець" , - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадали, що в центрах рекрутингу не роздають повістки, а всі консультації проводяться з дотриманням умов конфіденційності.

На сьогодні в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. Лише за останні два тижні за сприяння Міноборони та місцевих громад відкрито два нових центри – на Волині та Житомирщині.

За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, наступного року планується розширювати мережу таких центрів, адже головна їх перевага у тому, що вони забезпечують прозорий та зручний процес вступу на військову службу.

"Кожен, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, має можливість обрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг та соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин" , – підкреслив Мельник.

В Міноборони також поінформували, що найвищу активність за кількістю звернень демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. Центри пропонують кандидатам більш ніж 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, таких як ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.