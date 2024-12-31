Шмигаль: Україна вже виробляє 96% дронів для фронту

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Спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли в шість разів. Майже всі дрони для фронту виробляються в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, на оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету: "буквально кожну гривню, зібрану всередині країни".

За його словами, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина - українського виробництва.

"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", - сказав він.

Крім того, повідомив Шмигаль, Запрацювала так звана "данська модель" завантаження українського ОПК.

"Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже 1 млрд доларів", - додав він.

Зброя перемоги

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 20 грудня ухвалив постанову "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану". Ця постанова фактично визначає новий термін "Зброя перемоги".

За даними Мінфіну, на забезпечення Сил оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн гривень. Із цієї суми 740 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд гривень - на виробництво та придбання БПЛА.