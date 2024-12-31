Уряд дозволив тимчасово закривати ФОП без доступу до реєстрів

Кабінет міністрів 31 грудня погодив тимчасове рішення для закриття ФОП (фізична особа-підприємець) в Україні під час технічних проблем з Єдиним державним реєстром, який не працює з 19 грудня через російську кібератаку. Про це йдеться у повідомленні міністерства юстиції, повідомляє ЛігаБізнес.

Для закриття ФОП потрібно подати заяву в паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від його місцезнаходження або в електронній формі через портал Дія.

Датою реєстрації змін вважається день подання заяви.

Після відновлення доступу до реєстру Міністерство юстиції забезпечить актуалізацію даних із збереженням дат реєстрації.

Тимчасово дозволяється використання даних із ЄДР, отриманих до обмеження доступу, для перевірки цивільної правоздатності підприємців.

18 грудня пресслужба аналітичного сервісу "Опендатабот" повідомила, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення військового збору. Темпи закриття на початку грудня зросли в середньому до 1000 на день, хоча зазвичай щодня закривається близько 700 підприємців.