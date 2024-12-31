Bloomberg: Світові ціни на нафту падають другий рік поспіль

Світові ціни на нафту знизилися за 2024 рік приблизно на 4%. В останній торговий день року, 31 грудня, нафта марки Brent коштує близько 74,5 доларів за барель, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Із середини жовтня ціни на сиру нафту застрягли у вузькому діапазоні, через що ціна на нафту марки Brent демонструє друге річне падіння поспіль, хоча й набагато менше, ніж торік.

Ціна на еталонну американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) практично не змінилася - 71,5 доларів.

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Як зазначає Bloomberg, нафтовий ринок також зіткнеться з глобальним надлишком пропозиції 2025 року, що ускладнить альянсу ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією завдання з відновлення виробництва, що простоює. Деякі банки прогнозують, що ціни на сиру нафту продовжать падати протягом наступних двох років.

З іншого боку, потенційний спалах військових дій на Близькому Сході або Україні може надати короткострокову підтримку нафті. Обраний Трампом радник з національної безпеки пообіцяв відновити кампанію "максимального тиску" на Іран, яка скоротила експорт сирої нафти з країни під час першого терміну Трампа.

Нагадаємо, ціни на нафту впали за 2023 рік на 10% до 77,5 доларів за барель наприкінці грудня минулого року. Нафта подешевшала після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи зі стримування інфляції спричинили різкі коливання цін.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ очікує, що у 2024 році ціна впаде на 0,7% до 82,0 доларів, у 2025 році впаде на 8,9% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів барель.