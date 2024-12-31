У Міненерго заявили про підключення майже 1000 МВт газової генерації

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Станом на 31 грудня 2024 року сумарна потужність підключених в Україні установок розподіленої газової генерації склала 967 МВт. З них цьогоріч ввели в експлуатацію 835 МВт. Про це йдеться у повідомленні Міненерго, повідомляє ЛігаБізнес.

"До кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації", – зазначають в Міненерго.

Впродовж поточного опалювального сезону буде доступно та використовуватиметься від 0,9 до 1,8 ГВт додаткової газової потужності.

За даними операторів мережі, частина генеруючих обʼєктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад.

"Роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають. Уряд ухвалив усі необхідні рішення для максимального спрощення дозвільних процедур і прискорення строків будівництва та підключення", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський розказав, що Україна планує побудувати до 1 ГВт розподіленої генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки.

На початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко казав, що в Україні вже встановлено сотні мегават потужностей з анонсованого Зеленським гігавата.

Наприкінці грудня голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив у інтервʼю Forbes Ukraine, що наразі встановлено близько 300 МВт, а реально працює до 150 МВт.