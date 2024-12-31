Банки відновили скорочення непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом листопада скоротилася на 1 в.п. до 31% станом на 1 грудня 2024 року, що на 6 в.п. нижче за показник на початок року. Про це йдеться у повідомленні НБУ, повідомляє Ліга.Фінанси.

Перед цим протягом двох місяців частка NPL знаходилася на рівні 32%.

За листопад обсяг проблемних кредитів у банках скоротився майже на 1 млрд грн, валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 37,5 млрд грн. За 11 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 8 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 187 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб на 1 грудня 2024 року становила 17%, бізнесу – 40% (25% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів до кризи 2014 – 2016 років).

У НБУ зазначають, що якість кредитного портфеля банків покращується. У роздрібному портфелі за останні 12 місяців міграція гривневих кредитів до третьої стадії МСФЗ 9 (знецінені кредити, за якими навряд чи буде повна виплата) знизилася до 4% (відносно обсягу кредитів на першій та другій стадіях) і вже досягла довоєнного рівня. У корпоративному портфелі за 12 місяців дефолт оголосили близько 4% боржників, що також можна порівняти з показниками довоєнного рівня.

До повномасштабного вторгнення Росії частка NPL в українських банках почала скорочуватися з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.