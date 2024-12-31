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У ДСНС спростували фейк про смерть пса Патрона

У ДСНС спростували фейк про смерть пса Патрона
Фото: ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій спростували інформацію про смерть пса Патрона, яка шириться в інтернеті. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, повідомляє Укрінформ.

"У мережі поширюється інформація про те, що наш чотирилапий друг "пішов за веселку". Попереджаємо, що це – фейк!", - наголосили в ДСНС.
"З Патроном усе добре. Він живий, здоровий, продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року", - запевнили рятувальники.

Пес Патрон – талісман ДСНС, який здобув велику популярність за часів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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