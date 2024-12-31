"Квартал 95" вибачився за жарт про Фаріон, який потрапив у повторний показ

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Студія "Квартал 95" вибачилась за трансляцію тогорічного випуску, в якому був жарт про нині вже загиблу від пострілу в голову політикиню, членкиню Всеукраїнського об’єднання "Свобода" і мовознавицю Ірину Фаріон, повідомляє Ліга.net.

Проєкт "Говорить великий Львів", створений на телеканалі НТА, звернув увагу на трансляцію 29 грудня випуску "Кварталу 95" однорічної давнини, в якому тоді висміювали тренд у TikTok"вогник-вогник, жарко-жарко". Юрій Ткач, коментуючи дії блогерки, сказав: "Якби Арестович і Фаріон були разом – оце було б їхньою донькою".

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що можна мати політичних опонентів, критикувати і навіть іронізувати над ними, але те, що "витворила" студія "Квартал 95" - "абсолютно поза межами моралі і людяності".

Він зажадав вибачень перед українцями, донькою Фаріон, вдовою загиблого воїна Софією Семчишин.

Також Тягнибок додав, що адвокатка доньки Фаріон вже скерувала заяву до найвищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади з вимогою покарати винних, вибачитися та домогтися видалення з публічного простору "всіх знущальних матеріалів" про загиблу.

Вдень 31 грудня "Квартал 95" опублікував вибачення перед родиною Фаріон, друзями та усіма, кого це могло зачепити та образити.

В студії наголосили, що випуск був архівним, і, "на жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір".

"Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал" , - запевняють у "Кварталі".

Втім погоджуються, що залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, "абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск".