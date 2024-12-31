FT прогнозує завершення війни в Україні у наступному році

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Україна та Російська Федерація (РФ) можуть укласти мирну угоду у 2025 році. Але для цього 47-му президенту Сполучених Штатів Америк (США) Дональду Трампу доведеться посилити підтримку Києва та тиск проти Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз Financial Times (FT) на наступний рік.

Як пише FT, для того, щоб досягти завершення повномасштабної війни в Україні, Штатами доведеться погрожувати більш жорсткими санкціями проти Росії, а також посилити підтримку Києва. Це дозволить переконати Кремль серйозно віднестись до мирних переговорів.

Водночас союзники США переконуватимуть Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над тимчасово окупованими територіями, в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки Вашингтона.

Зрештою вступ України до НАТО буде нібито заморожений.

Кінець війни між Україною та Росією

Під час виборчої кампанії Трамп вже неодноразово торкався питання повномасштабної війни в Україні. Зокрема він стверджував про те, що здатний завершити її "за перші 24 години свого президентства". Водночас експерти вважають, що план республіканця лише формується.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав завершення повномасштабної війни в Україні пріоритетом для Стамбула у наступному році.