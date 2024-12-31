Кабмін змінив правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 25 років

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час дії воєнного стану. Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Укрінформ.

Передбачено, що в разі запровадження на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі міністерства оборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюють уповноважені службові особи Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності: довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (об’єднаного районного), міського (районного в містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту.

Відповідно до змін, пропуск через державний кордон також здійснюється за наявності військово-облікового документа.