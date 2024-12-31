Словаччина визнала відсутність дефіциту газу після припинення транзиту через Україну

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Припинення транзиту російського газу через територію України не викличе дефіциту газу в Словаччині. Однак країна втратить гроші, які вона заробляла за рахунок Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міністерство економіки Словаччини.

"Словаччина технічно добре підготовлена до припинення поставок газу з Росії через Україну", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, державна компанія SPP зберігає в підземних резервуарах на 20% більше газу, ніж рік тому. Крім того, законтрактовані компанією SPP резервуари заповнені практично на 100% навіть наприкінці грудня, що нетипово для цього періоду.

SPP має диверсифікований портфель поставок газу від п'яти інших великих міжнародних постачальників енергії, таких як BP, Exxon Mobil, Shell, RWE або ENI. Водночас Словаччина має газопровідне з'єднання з кожною із сусідніх країн. Таким чином, природний газ можна транспортувати в будь-якому напрямку, повідомили в міністерстві економіки Словаччини.

Таким чином, припинення транзиту російського газу зі сходу матиме здебільшого фінансові наслідки для Словаччини. Газові компанії Словаччини заплатять приблизно на 177 млн євро більше у вигляді плати за транзит газу, який піде із заходу, а не зі сходу, заявили в міністерстві.

"Словаччина втратить ще десятки мільйонів євро, переставши стягувати плату за транзит газу в треті країни", - додали в міністерстві економіки Словаччини.

Нагадаємо, транзитний газовий контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчується 1 січня 2025 року. Україна перекриє газ о сьомій ранку, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії в Україну у зв'язку з тим, що Київ не планує продовжувати контракт із Москвою. Однак Польща вже заявила, що готова збільшити постачання електроенергії Києву, через що Словаччина втратить доходи і від цього бізнесу.