Маск після президентських виборів живе у резиденції Трампа – NYT

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Американський мільярдер Ілон Маск орендує котедж на території маєтку обраного президента США Дональда Трампа після його перемоги на виборах, що дозволяє йому перебувати у внутрішньому колі політика. Про це стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, повідомляє Європейська правда.

За інформацією NYT, з часу президентських виборів 5 листопада Маск живе в одному з котеджів, які здаються в оренду в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.

Цей котедж розташований за десятки метрів від головного будинку резиденції, сказало виданню одне із джерел. Інше – стверджує, що там раніше жили друзі та соратники Трампа.

"Перебування безпосередньо на території (резиденції. – Ред.) допомогло забезпечити пану Маску легкий доступ до Трампа" , – пише The New York Times, уточнюючи, що мільярдер, серед іншого, часто був присутній на робочих вечерях обраного президента.

Як відомо, Ілон Маск інвестував десятки мільйонів доларів у кампанію Трампа, а також був присутній під час його розмов з іноземними лідерами, зокрема Володимиром Зеленським.

Крім того, сам Маск і його співробітники брали активну участь у процесі відбору кандидатів на посади в майбутній адміністрації Трампа.