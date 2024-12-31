У ГУР хочуть частіше збивати морськими безпілотниками повітряні цілі

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Після першого в історії ураження морським дроном Magura V5 російських гелікоптерів в небі над Чорним морем Головне управління розвідки Міноборони націлене на те, щоб продовжувати подібні атаки. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, чи планує воєнна розвідка масштабувати можливість збивати російські повітряні цілі "Магурами", Юсов лаконічно відповів: "Планує".

Як відомо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут за допомогою Magura V5, вперше оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.

Згодом розвідники оприлюднили радіоперехоплення з підбитого вертольота, в якому пілот панічно пояснював характер та наслідки вогневого ураження борту.

Він скаржився, що в нього "попали", і що чув "хлопок".