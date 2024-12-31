Буданов заявив про величезну проблему для ЗСУ через російські дрони

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Україна все ще випереджає Росію в контексті війни дронів. Але зараз росіяни масово використовують FPV-дрони з кабелем, що створює величезну проблему, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірi телемарафону.

"У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна зараз для нас проблема", - підкреслив Буданов.

Він пояснив, що такі FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Це таке ноу-хау і тренд цього року", - додав начальник ГУР.

За словами Буданова, наступного року планується робота над тим, щоб знайти технологічне рішення для протидії величезній кількості таких безпілотників.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, цього року Україна продовжувала нарощувати виробництво безпілотників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у сегменті безпілотників українська продукція становить майже 96%.

Також, як підкреслив глава українського уряду, Україна виробляє найбільшу кількість самохідної артилерії серед усіх країн вільного світу.

При цьому нещодавно Forbes звернуло увагу, що українські захисники почали встановлювати на безпілотники дробовики, щоб збивати ворожі безпілотники.