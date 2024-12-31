Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Шмигаль розповів про підсумки року щодо євроінтеграції України

Шмигаль розповів про підсумки року щодо євроінтеграції України

Цього року розпочалися передуступні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Дзеркало тижня.

Він також розповів, що про скринінг українського законодавства на відповідність до європейського права.

«Почалися передвступні переговори щодо членства України у Євросоюзі. Стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність до європейського права. За першим переговорним кластером він уже завершений» , – зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна, у свою чергу, створила дієву архітектурну переговорний процес. Також було підготовлено проекти дорожніх карт, передбачених Переговорною рамкою.

«Готові оперативно виконати всю «домашню роботу», щоб держави-члени ЄС могли ухвалити політичне рішення якнайшвидше» , - додав прем'єр-міністр.

Новини

Популярні теми форуму

analytics