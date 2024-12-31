Шмигаль розповів про підсумки року щодо євроінтеграції України
Цього року розпочалися передуступні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Дзеркало тижня.
Він також розповів, що про скринінг українського законодавства на відповідність до європейського права.
«Почалися передвступні переговори щодо членства України у Євросоюзі. Стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність до європейського права. За першим переговорним кластером він уже завершений» , – зазначив Шмигаль.
За його словами, Україна, у свою чергу, створила дієву архітектурну переговорний процес. Також було підготовлено проекти дорожніх карт, передбачених Переговорною рамкою.
«Готові оперативно виконати всю «домашню роботу», щоб держави-члени ЄС могли ухвалити політичне рішення якнайшвидше» , - додав прем'єр-міністр.