У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло 2,2 трлн грн - Мінфін
Упродовж 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Як інформує Мінфін, такими є дані станом на 30 грудня, повідомляє Лівий берег.
Надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн, зокрема:
- 270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);
- 233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 133,5 млрд грн – акцизний податок;
- 51,8 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом близько 0,6 трлн гривень.
Протягом 2024 року до бюджету надійшло міжнародної допомоги (грантів) на 453,6 млрд грн.
У цілому за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
- Наприкінці листопада Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків в Україні.
- Перед цим Верховна Рада ухвалила підвищення податків. Зокрема йшлося про те, що із 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%.