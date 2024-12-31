У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло 2,2 трлн грн - Мінфін

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Упродовж 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів.﻿ Як інформує Мінфін, такими є дані станом на 30 грудня, повідомляє Лівий берег.

Надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн, зокрема:

270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн – акцизний податок;

51,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом близько 0,6 трлн гривень.

Протягом 2024 року до бюджету надійшло міжнародної допомоги (грантів) на 453,6 млрд грн.

У цілому за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.