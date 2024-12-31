У Повітряних силах повідомили, скільки за рік ППО збила ракет, літаків та БПЛА

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Повітряні сили ЗСУ написали підсумки роботи у 2024 році: збито понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників і 40 російських літаків.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

"У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. У цьому році протиповітряною обороною України збито 40 літаків та 6 вертольотів противника. Авіація Повітряних Сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них – на бойове застосування західних засобів ураження!" , - повідомили військові.

За словами ПС, у 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік. З’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "Шахеди".

Таким чином ворог намагається перевантажити ППО.

Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села.

Протягом цього року РФ наростила як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включно з північнокорейськими KN-23.