Зеленський підписав закон про відстрочку цивільним, які повернулися з полону

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, звільненим із російського полону. Про це йдеться у картці документа, повідомляє Ліга.net.

20 листопада закон було передано на підпис президенту, а 31 грудня його повернули з підписом Зеленського.

Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Вони можуть бути призвані на службу лише за своїм бажанням.