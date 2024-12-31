Україна цього року повернула з полону РФ на 356 осіб більше, ніж торік
2024 року Україні вдалося повернути з російського полону на 356 осіб більше, ніж 2023-го. Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Ліга.net.
"У році, що минає, ми змогли забезпечити проведення 11 обмінів і повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році. Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і печалимося, бо значно більше наших земляків досі перебуває в російській ворожій неволі", – йдеться у повідомленні.
30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 людей – 187 військових та двох цивільних. З них 11 – бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".