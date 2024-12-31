Польща продовжить військову допомогу Україні, але вона має збільшити армію – дипломат

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше чітко сказав, що про миротворчий контингент в Україні може йти лише тоді, коли стане ясно – війна завершується. З посиланням на коментар тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Петра Лукасевича, повідомляє Дзеркало тижня.

«Війна триває, як ми бачимо у Києві, Харкові, Львові, Сумах… Але Україна має виграти цю війну. І наше завдання зробити для цього все можливе. Тому Польща і надалі буде постачати зброю, військове обладнання. Все, що необхідно для боротьби» , – зазначив Лукасєвіч.

Своєю чергою Україна, за словами дипломата, має подбати про те, аби «збільшити число своїх військових, збільшити кількість тих людей, які зможуть просто виперти росіян з української території».

«А просто розмови, якісь фантазії зараз недоречні» , – зазначив Лукасєвіч.



