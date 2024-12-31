Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Уряд РФ позбавилв в'язнів виплат за військові контракти

Уряд РФ позбавилв в'язнів виплат за військові контракти

Уряд Росії змінив порядок виплат для громадян, які підписали контракт із міністерством оборони для участі у війні в Україні. Тепер такі одноразові виплати більше не надаються особам, які уклали контракт, перебуваючи в тюрмах чи колоніях. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав відповідну постанову 28 грудня, яка була опублікована на порталі правових актів 30 грудня і набуде чинності 1 січня 2025 року.

Можливість укласти військовий контракт і уникнути кримінальної відповідальності для осіб, що перебувають у в'язницях, запровадили в 2023 році. У березні 2024 року держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє звільняти від відповідальності осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Новини

Популярні теми форуму

analytics