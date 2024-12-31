Уряд РФ позбавилв в'язнів виплат за військові контракти

Уряд Росії змінив порядок виплат для громадян, які підписали контракт із міністерством оборони для участі у війні в Україні. Тепер такі одноразові виплати більше не надаються особам, які уклали контракт, перебуваючи в тюрмах чи колоніях. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав відповідну постанову 28 грудня, яка була опублікована на порталі правових актів 30 грудня і набуде чинності 1 січня 2025 року.

Можливість укласти військовий контракт і уникнути кримінальної відповідальності для осіб, що перебувають у в'язницях, запровадили в 2023 році. У березні 2024 року держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє звільняти від відповідальності осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.