Буданов оцінив можливості Росії продовжувати війну

Росія здатна ще певний час продовжувати війну проти України у тих масштабах, як це відбувається зараз. Водночас вже у 2025 році економіка країни-агресора підійде до небезпечної відмітки. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, здатна (вести війну проти України - ред.). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка РФ повільно регресує. Всі спостерігають падіння її. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки" , - заявив Буданов.

При цьому він констатував, що це не призведе до руйнування Росії.