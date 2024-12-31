Буданов оцінив можливості Росії продовжувати війну
Росія здатна ще певний час продовжувати війну проти України у тих масштабах, як це відбувається зараз. Водночас вже у 2025 році економіка країни-агресора підійде до небезпечної відмітки. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.
"На жаль, здатна (вести війну проти України - ред.). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка РФ повільно регресує. Всі спостерігають падіння її. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки", - заявив Буданов.
При цьому він констатував, що це не призведе до руйнування Росії.
"Це та межа, після якої їм потрібно буде приймати серйозні, системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того - прийдеться приймати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - додав очільник ГУР.