Зеленський призначив нового очільника Київської МВА
Президент Володимир Зеленський 31 грудня звільнив голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка і призначив замість нього нового очільника – Тимура Ткаченка. Про це йдеться у двох указах, опублікованих на сайті президента, повідомляє Лівий берег.
"Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації", – йдеться в указі.
Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
З 2021 року Ткаченко очолював департамент благоустрою КМДА.
Рух Чесно вказував на бізнес-зв'язок Олексія Кулеби та Ткаченка: він мав частку у фірмах ТОВ “Аспер естейт”, бенефіціаром якої був Кулеба.
Пов'язаний Ткаченко був і з партією Віталія Кличка, який очолює КМДА, а також із тодішнім "Блоком Петра Порошенка".
Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів.