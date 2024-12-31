Зеленський призначив нового очільника Київської МВА

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Президент Володимир Зеленський 31 грудня звільнив голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка і призначив замість нього нового очільника – Тимура Ткаченка. Про це йдеться у двох указах, опублікованих на сайті президента, повідомляє Лівий берег.

"Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації" , – йдеться в указі.

Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

З 2021 року Ткаченко очолював департамент благоустрою КМДА.

Рух Чесно вказував на бізнес-зв'язок Олексія Кулеби та Ткаченка: він мав частку у фірмах ТОВ “Аспер естейт”, бенефіціаром якої був Кулеба.

Пов'язаний Ткаченко був і з партією Віталія Кличка, який очолює КМДА, а також із тодішнім "Блоком Петра Порошенка".