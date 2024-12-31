Зеленський провів Ставку щодо захисту від російських ракет і бомб

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Президент Володимир Зеленський після другого засідання технологічної Ставки заявив, що вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб.З посиланням на главу Української держави у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

«Завершуємо рік засіданням технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники. Були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних. Перша технологічна Ставка була присвячена ППО. Зараз уже були звіти щодо перших рішень. Те, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба. І те, як можна збільшити необхідні для цього виробництва в Україні» , – розповів Зеленський.

Він відзначив, що важливим завданням є посилення мобільних вогневих груп.

«Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам» , - зауважив президент.

Як повідомлялося, під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді Володимир Зеленський заявив, що з грудня в Україні розпочнуться регулярні засідання Технологічної ставки, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи вітчизняного ОПК.