Зеленський змінив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

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Андрій Тупіков став новим начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.﻿ З посиланням на пресслужбу Офісу президента України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України" , - сказано в указі.

Варто зауважити, що Андрій Тупіков є майором Міністерства внутрішніх справ України.

Також 13 серпня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та під час виконання службових обов'язків, його було нагороджено орденом Данила Галицького.