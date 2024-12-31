Буданов прогнозує "багато гарних подій" для України у 2025 році
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що у 2025 році українці побачать «багато гарних подій», повідомляє Укрінформ.
«Мене запитували, які очікування від 2024 року. Я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й не буде гарним для нас, буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму», - зазначив Буданов у телеефірі.
На його думку, 2025 рік буде точно кращим за цей рік.
«Для цього є об’єктивні фактори. Я сподіваюся, ми у 2025-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, що ми всі чекаємо», - сказав Буданов.