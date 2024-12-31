Буданов прогнозує "багато гарних подій" для України у 2025 році

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що у 2025 році українці побачать «багато гарних подій», повідомляє Укрінформ.

«Мене запитували, які очікування від 2024 року. Я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й не буде гарним для нас, буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму» , - зазначив Буданов у телеефірі.

На його думку, 2025 рік буде точно кращим за цей рік.