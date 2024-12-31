У НКРЕКУ запевнили, що підвищення ціни на газ не планується

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Нацкомісія з питань енергетики запевняє, що наразі жодних змін тарифів на газ для побутових споживачів не планується. З посиланням на пресслужбу НКРЕКП, повідомляє Ділова столиця.

"Увага! У ЗМІ поширюється неправдива інформація. Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинний тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

30.12.2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України". Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

Також незмінною залишається вартість розподілу газу, додає регулятор.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться, запевняють у НКРЕКП.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу