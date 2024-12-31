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Україні за рік вдалося повернути майже 450 дітей

Україні за рік вдалося повернути майже 450 дітей

Від початку 2024-го на підконтрольну Україні територію повернули вже 449 дітей. З посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Лівий берег.

"Серед них – п’ятеро, які нещодавно разом з мамами вирвалися з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", – повідомив Єрмак.

Він розповів про Матвія, якому ледь виповнилося пів року та який бачив, як окупанти чотири рази викрадали його маму й катували. Також про 15-річного Трохима, який утратив тата та залишився без мами. Хлопцеві погрожували армійською повісткою, аби змусити його служити в лавах Росії.

"Щиро дякую партнерам із Save Ukraine, які організували рятувальну місію для цих родин. Вітаю всіх із прийдешнім Новим роком! Продовжуємо і надалі виконувати завдання Президента – повернути кожну українську дитину", – додав політик. 

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