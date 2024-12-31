Україні за рік вдалося повернути майже 450 дітей

Від початку 2024-го на підконтрольну Україні територію повернули вже 449 дітей. З посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Лівий берег.

"Серед них – п’ятеро, які нещодавно разом з мамами вирвалися з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA" , – повідомив Єрмак.

Він розповів про Матвія, якому ледь виповнилося пів року та який бачив, як окупанти чотири рази викрадали його маму й катували. Також про 15-річного Трохима, який утратив тата та залишився без мами. Хлопцеві погрожували армійською повісткою, аби змусити його служити в лавах Росії.