Росіяни вдарили ракетою по Одещині, є поранений
Вдень 31 грудня російські війська завдали удару крилатою ракетою по Білгород-Дністровському району Одещини, постраждав чоловік. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.
"Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.
Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Кіпер додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.