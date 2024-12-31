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Росіяни вдарили ракетою по Одещині, є поранений

Росіяни вдарили ракетою по Одещині, є поранений
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Вдень 31 грудня російські війська завдали удару крилатою ракетою по Білгород-Дністровському району Одещини, постраждав чоловік.﻿﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.

"Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.
Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

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