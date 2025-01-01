Президент призначив нового керівника контррозвідки СБУ

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Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.﻿﻿ Про це йдеться в указі президента №900/2024, повідомляє Українська правда.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України" , – йдеться в тексті указу.

Раніше цю посаду обіймав Олександр Поклад, якого у серпні 2023 року перевели на посаду заступника голови СБУ.

Довідково: Тупіков – майор Міністерства внутрішніх справ, який у 2015 році був нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків.