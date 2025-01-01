РФ у 2024 році окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тисяч військових – ISW
Російські війська втратили понад 420 тисяч солдатів просуваючись територією України та в Курській області у 2024 році. При цьому вони здобули лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Згідно з даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовців на кожен квадратний кілометр захопленої території. Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія здобула 56,5% своїх територіальних надбань, витративши на це приблизно 125 800 військових.
"Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордні втрати особового складу з вересня по листопад 2024 року, прагнучи захопити якомога більше територій. Проте залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування продовжувати миритися з такими втратами, якщо темпи просування російських військ знижуватимуться, адже окупаційні війська продовжують наступати на населені пункти, які краще захищені, наприклад, на Покровськ", – йдеться у звіті.
У грудні 2024 року російський наступ сповільнився. Геолокаційні дані показують, що російські війська здобули лише 593 квадратних кілометри, що становить 18,1 квадратного кілометра на день. У той час щоденні втрати російських військ залишилися високими, з середнім показником 1 585 осіб на добу, що стало четвертим історичним максимумом для Росії.
"Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 грудня, що 440 тисяч новобранців у 2024 році підписали контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, набирає рівно стільки військовослужбовців, щоб замінити нещодавні високі показники втрат один до одного", – додали в ISW.
Ключові висновки за 31 грудня:
- У 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів, які переважно складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тисяч жертв.
- Російське військове командування у 2024 році надавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області, проте не змогло досягти цих цілей.
- За весь 2024 рік російські війська захопили чотири середні населених пункти – Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове, найбільший з яких мав довоєнне населення трохи більше ніж 31 тисячу осіб.
- Російським військам знадобиться понад два роки, щоб захопити решту території Донецької області за тих темпів просування, які вони мали у 2024 році, якщо припустити, що всі наступальні дії росіян будуть обмежені Донеччиною, і що вони можуть захоплювати великі міські райони так само легко, як і невеликі села та поля і за умови, що українці не проводитимуть значних контрнаступів.
- Однак українським військам поки що не вдалося зупинити просування російських військ у своїх пріоритетних секторах, а західна допомога залишається критично важливою для здатності України стабілізувати лінію фронту у 2025 році.
- Правитель Росії Володимир Путін офіційно оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни" під час свого новорічного звернення 31 грудня, що свідчить про продовження зусиль Кремля з мілітаризації російського суспільства та підтримки стабільності режиму шляхом заспокоєння зростаючої російської ветеранської спільноти.
- Як повідомляється, українські військово-морські безпілотники збили російський вертоліт Мі-8 поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму. Це стало першим випадком, коли військово-морський безпілотник збив повітряну ціль.
- Українські війська завдали ударів по Ярцевській нафтобазі в Смоленській області та будівлі, що використовувалася російськими військовими у Льгові, Курська область, 30 і 31 грудня.
- Українські війська просунулися вперед біля Кремінної та в Курській області, а російські війська – біля Кремінної, Сіверська, Часів Яру, Покровська та Курахового.
- З 1 січня 2025 року російський уряд позбавить ув'язнених, які добровільно зголосилися воювати в Україні, одноразової винагороди за призов на військову службу. Це стане ще одним прикладом того, як Росія намагається скоротити зростаючі короткострокові та довгострокові витрати на війну.